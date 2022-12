Rusia lanza un nuevo ataque de drones kamikaze contra Kiev, que asegura haber derribado hasta trece aeronaves

Según informaciones preliminares, los restos de unos de los drones dañaron dos edificios administrativos en el distrito central capitalino de Shevchenkiv. Además, una casa privada resultó dañada también en el ataque de aviones no tripulados. Pese a ello, no se ha reportado ningún muerto ni herido en este nuevo bombardeo.

Que el invierno y las bajas temperaturas frenan las guerras es un tópico que ya no se aplica en los conflictos modernos. La invasión rusa de Ucrania es un buen ejemplo de ello, donde los combates en los frentes y, sobre todo, los ataques aéreos continúan produciéndose a diario . Este miércoles ha sido el turno de la capital ucraniana, que ha sufrido un nuevo ataque con drones del Ejército ruso . Las explosiones se han podido escuchar en varios puntos de Kiev, aunque muchas de ellas no se han producido en el aire, al ser interceptados por el sistema antiaéreo ucraniano.

