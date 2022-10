Rusia lanza ataques con drones kamikazes y dispara las alarmas en Kyiv

En Kyiv, se escucharon explosiones a las 6:45 am hora local, incluida una en el distrito Shevchenkivskyi de la ciudad. A las 9 am, Kyiv había sido blanco de cuatro ataques, dijeron las autoridades. Uno de los ataques ocurrió cerca de la principal estación de tren de Kyiv, dijo Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania. Las autoridades han pedido a las personas que permanezcan en sus casas.

