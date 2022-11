Rusia justifica el uso de armamento nuclear como respuesta a un hipotético ataque que amenace su existencia

“Los enfoques doctrinales rusos en este sentido se definen con la máxima precisión” y no dan lugar a “una interpretación expansiva” , ha reafirmado Moscú, quien ha incidido en que su Ejército está “guiado estricta y consistentemente por el principio de que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe desencadenarse”.

You May Also Like