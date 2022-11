Rusia intensifica sus acusaciones contra el Reino Unido en un momento de inestabilidad interna

Ahora Turquía, eterno mediador, trata de recuperar el pacto mientras Moscú pone el foco en Occidente y avisa de que solo “una victoria total” suya en el conflicto prevendrá al mundo “de una guerra global” . Al mismo tiempo, los hombres de Putin no se olvidan del golpe a los gasoductos que, dicen, no cuentan con su implicación.

“Tales acciones no pueden quedarse como si nada. Por supuesto, evaluaremos los pasos a dar. No hay duda al respecto. Es imposible actuar de otra manera”. Estas palabras, amenazantes, salen de Rusia con destino el Reino Unido para culpar a Londres de todos los males . Moscú ha ido acumulando acusaciones contra los británicos por, primero, lanzar ataques con drones sobre su flota en el Mar Negro y también por sabotear los gasoductos Nord Stream , unas acciones que, eso sí, son culpa del Kremlin según las investigaciones de los países nórdicos.

