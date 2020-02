Rusia hace oídos sordos y defiende la ofensiva de Al Asad en Idlib

Rusia continuará brindando apoyo militar al Ejército sirio, incluso si Turquía da luz verde a hostilidades a gran escala en la zona de desescalada de Idlib, sostuvo el teniente general retirado Yevgeni Buzhinski. “ Definitivamente, no nos iremos de Siria y no abandonaremos a Al Asad “, dijo a Interfax.

No solo Erdogan y buena parte de la comunidad internacional achacan a Putin que no hace lo suficiente para frenar al Ejército sirio. Anoche unas 30 personas protestaron cerca del consulado general de Rusia en Estambul con “eslóganes antirrusos” por la muerte de los 33 soldados turcos, según la embajada rusa en Ankara.

Tanto Lavrov como el Ministerio de Defensa y el Kremlin quisieron subrayar que Rusia no tiene culpa alguna en el ataque mortal sirio contra unidades turcas, dado que Ankara no había avisado de su presencia en la zona del bombardeo , extremo desmentido este viernes por el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar.

