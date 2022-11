Rusia ha lanzado casi 5.000 misiles sobre Ucrania, según Zelensky

“Algunos países occidentales han acusado a Irán de ayudar en la guerra de Ucrania proporcionando aviones no tripulados… sí, proporcionamos un número limitado de aviones no tripulados a Rusia en los meses anteriores al inicio de la guerra en Ucrania”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, a los periodistas en Teherán.

You May Also Like