Rusia entra en la carrera por la vacuna contra la Covid-19 con Estados Unidos y pretende aprobar la suya ya en agosto

La vacuna utiliza vectores de adenovirus humanos que se han debilitado para que no se repliquen en el cuerpo . A diferencia de la mayoría de las vacunas en desarrollo, se basa en dos vectores, no en uno, y los pacientes recibirían una segunda inyección de refuerzo.

“Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero”, agregó. Tras subrayar que Rusia no ha publicado datos científicos sobre las pruebas realizadas con su vacuna, CNN dijo que no puede verificar su afirmada seguridad o efectividad.

