Rusia encarcela al opositor Navalni pocas horas después de aterrizar en Moscú

“Lo detuvieron en la frontera, se lo llevaron en dirección desconocida, no le permitieron acceder a su abogado, el juicio se celebró en la misma comisaría y lo arrestaron por 30 días”, ha denunciado la portavoz del opositor, Kira Yarmish. “Esto no se puede llamar ni siquiera parodia de la arbitrariedad” , ha agregado en Twitter.

