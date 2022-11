Rusia ejecuta su venganza sobre Jersón con cientos de ataques en una semana y una treintena de civiles muertos

Precisamente sobre el apoyo militar, Stoltenberg ha explicado que hay negociaciones en marcha para dar nuevos sistemas antiaéreos, un debate que ha cobrado aún más relevancia por el incidente registrado en Polonia con un misil ucraniano que alcanzó el territorio aliado matando a dos personas. Para Stoltenberg no se trata de dar nuevos sistemas a Kiev, como las baterías Patriot que hasta ahora los aliados no han desplegado en Ucrania, sino de garantizar que los existentes cuentan con suficiente munición y componentes para ser operativos .

En un escenario tan complejo y con el invierno haciendo muchos estragos, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha hecho un llamamiento a los países miembros de la OTAN para que impulsen su producción de armas , asegurando que si los Estados se quedan sin ellas no podrán ganar la guerra a Rusia. “Mientras peleamos las batallas de hoy, tenemos que pensar cómo pelearemos las batallas de mañana” , ha aseverado el titular de la diplomacia ucraniana, afirmando que no será posible ganar en el campo de batalla a largo plazo sin invertir en fabricar más armas.

Por otro lado, las alarmas antiaéreas volvieron a sonar este martes en toda Ucrania, sin que llegara a producirse un ataque masivo por parte de las tropas rusas. Los avisos, eso sí, son constantes. El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuryi Ignat, llamó de hecho la población a dirigirse a los refugios y observar las medidas de seguridad cada vez que suenen las sirenas de alarma. Ignat señaló que no se detectaron vuelos de bombarderos estratégicos rusos, pero explicó que hubo “amenazas de ataque con misiles de emplazamiento terrestre” y que por eso se alertó a la población. “ Si hay alarma aérea es porque hay motivo. No solo los aviones de la aviación estratégica pueden provocar la declaración de alarma , y si esta se declara hay que observarla”, insistió.

“No son capaces de hacer nada, salvo destrucciones. Es lo que dejan a su paso. Lo que hacen ahora contra Ucrania es un intento de venganza. De vengarse por el hecho de que los ucranianos se han defendido varias veces de ellos”, lamentó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Kiev, de hecho, ha explicado la estrategia de Putin en la zona: las tropas rusas abren fuego contra Jersón no solo con lanzaderas múltiples de misiles, sino también con baterías móviles de morteros, ya que la anchura del río en la zona no es grande y permite el empleo de armamento de menor alcance.

