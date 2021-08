Rusia condiciona renovación de visa a periodista de BBC

“Hemos advertido reiteradamente en diferentes niveles que dicha estrategia es inadmisible y no conciliamos con eso”, dijo Zakharova en una publicación en una aplicación de mensajería. “Los hemos exhortado a revisar la estrategia discriminatoria… y señalamos que si no responderíamos en consecuencia”.

Zakharova dijo que el periodista, que no mencionó por nombre, tuvo que dejar Gran Bretaña junto con su familia en el verano de 2019, luego que las autoridades británicas no renovaran su visa aunque él se apegó estrictamente a las reglas oficiales. Además, acusó a las autoridades británicas de también negarse a emitir visas a cualquier otro periodista para reemplazarlo.

