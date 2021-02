Rusia condena a opositor Navalny a más de dos años de prisión

“Lo principal de este juicio no es cómo me vaya a mí; meterme a la cárcel no es difícil”, dijo Navalny al tribunal desde el cubículo de los acusados. “Están encarcelando a una persona para asustar a millones”. Sus abogados prometieron apelar.

“Alguien no quería que volviera a Rusia como hombre libre. Sabemos quién”, dijo Navalny en una declaración ante el tribunal, calificando a Putin de “Vladimir, el envenenador”. Sus comentarios generaron objeciones del fiscal y una advertencia del juez de que “esto no es una manifestación”.

