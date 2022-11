Rusia cambia de rumbo y se suma al acuerdo de exportación de granos desde Ucrania

“[El acuerdo] está proporcionando los alimentos necesarios para el mundo, por lo que claramente Rusia finalmente se convenció de que necesitaban continuar con esto, no pueden interponerse en el camino de alimentar al mundo entero”, dijo a CNN This Morning.

Rusia ha culpado a Ucrania de los ataques de Sebastopol. Ucrania no ha confirmado que sus fuerzas hayan atacado la ciudad, y no está claro el alcance de los daños causados a los buques rusos.

