Rusia asume que la guerra está “difícil” y decide aumentar “la producción de los medios de destrucción más poderosos”

El propio Medvédev dijo en septiembre que Rusia “puede usar” todo tipo de armamento en caso de amenaza, incluidas las armas nucleares, y agregó que el país “ha elegido su propio camino y no hay marcha atrás”. Días después, el expresidente hizo hincapié en que “la OTAN no intervendría directamente” en caso de que Moscú utilice armas nucleares contra “el régimen de Ucrania”, al tiempo que defendió que Moscú “tiene derecho” a usar este armamento “si es necesario”.

You May Also Like