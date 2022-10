Rusia amenaza con una “escalada sin control” de la guerra y Occidente teme un ataque de falsa bandera con una ‘bomba sucia’

Y no, Occidente no se lo cree . El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, calificó la campaña del equipo de Vladímir Putin de “acusaciones falsas” y en un comunicado conjunto, EE UU, Reino Unido y Francia rechazaron cualquier excusa “para una escalada por parte de Rusia”. En esa misma línea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que los aliados “rechazan” la alegación de Rusia e incidió en exigir que no le sirva de excusa para incrementar la presión en la guerra.

“Tenemos informaciones concretas sobre instituciones ucranianas, centros de investigación, que disponen de las tecnologías que permiten crear esta ‘bomba sucia’. Tenemos informaciones que hemos verificado reiteradamente por los canales correspondientes de que no se trata de una sospecha vana”, incidió el ministro de Exteriores ruso. Serguéi Lavrov insistió en que tienen pruebas de que “este tipo de cosas pueden estar en proceso de preparación”. “ La amenaza es real. Ahora es asunto suyo si se lo creen o no “, sentenció.

