Rusia advierte que recortes no pueden ser permanentes

Los recortes de producción de la OPEP+ han estabilizado el mercado mundial del petróleo, pero no pueden durar para siempre, dijo Rusia, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo más allá de marzo. Los recortes no pueden ser eternos; gradualmente necesitaremos tomar una decisión sobre la salida del acuerdo, dijo el ministro de Energía ruso, Alexander Novak . Como uno de los arquitectos del acuerdo de la OPEP+, la opinión de Rusia es clave, aunque los productores de petróleo del país han presionado durante mucho tiempo por la relajación de los límites de producción.

