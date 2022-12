Rusia abastece con todo su arsenal al régimen de Daniel Ortega para su guerra comunicacional

“El acuerdo es que nosotros cedemos el espacio aéreo para que pasen los satélites, van a pasar cinco satélites rusos, de 25 que vienen detrás para que no haya descubierto nunca un minuto de Nicaragua de observación satelital, pero para servicios sociales y desastres naturales, porque es un satélite de poca altura, no son los de telecomunicaciones”, señaló en abril de 2016, Orlando Castillo (Q.E.P.D.), el entonces director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

