¿Ruptura a la vista? Miley Cyrus borra todas sus fotos con Cody Simpson

No es la primera vez que se habla de que Cyrus y Cody Simpson han roto, dado que estos rumores les han acompañado casi desde que empezaron su historia de amor, si bien es cierto que se conocían de antes -eran bastante cercanos el uno para el otro- y que las declaraciones (“Cody Simpson es la única buena persona con la que he salido”) hacían ver que cada cual en la pareja había encontrado a su media naranja.

No hay que olvidar que la última vez que la cantante de Franklin, Tennessee, de 27 años , elimina todas sus fotografías con una pareja: ya hizo lo mismo con Liam Hemsworth poco después de separarse de él -aunque no fuera hasta varios meses más tarde, en enero de este año, cuando están oficialemente divorciados-.

