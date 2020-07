Rummenigge critica levantamiento de suspensión de Man City

El City recibió una multa de 10 millones de euros (12 millones de dólares) por no cooperar con la investigación. Pero el tribunal deportivo dijo que no pudo comprobar las denuncias de que el club, que es propiedad de la familia real de Abu Dhabi, había exagerado las cifras de sus patrocinios y ocultado el origen de ingresos vinculados con empresas estatales.

“Creo que la decisión final respondió al hecho de que la comisión de la UEFA pertinente no hizo un gran trabajo, según da la impresión”, sostuvo Rummenigge. “Lo que escucho de distintas fuentes es que no estuvo bien organizada” la pesquisa.

