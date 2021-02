Al ser consultado sobre cómo explicaría este movimiento contracultural a las presentes generaciones, Manzo dijo que fue una época difícil dado que la difusión de la música no era tan fácil como ahora. Explicó que el under representa una época de libertad y el desahogo como parte de un movimiento situado fuera de los cánones sociales.

La escena under no sólo tenía un cierto auge en el país sino que se hacía eco de otros países de América Latina, como el caso de Costa Rica, Colombia, Argentina o Chile, que también desarrollaron sus propias bandas musicales que tocaban temas fuera de la órbita comercial.

La historia sobre cómo surgió la escena under en Panamá está por ser contada, ya que próximamente saldrá a la luz el documental Ruidos en la calle , en el que Rodrigo Manzo Valdebenito junto con su esposa Pili Lacalle exploran el desarrollo de este movimiento en el país durante la década de 1980, y para ello utilizan entrevistas con referentes del under así como imágenes inéditas.

