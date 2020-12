Rufián no firmaría la independencia de Cataluña si eso significase dejar al Espanyol en Segunda para siempre

Gabriel Rufián es una persona de principios e ideales, en la política y en el fútbol. Por ese motivo, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados tiene claros los motivos por los que es seguidor del Espanyol.

“El Espanyol es un equipo pobre y oprimido contra la tiranía culé. Yo soy de izquierdas, estoy en contra de la tiranía y la opresión. Ergo ser de izquierdas es inherente a ser perico”, comentó Rufián en el programa de YouTube Perico que Vola. “Soy perico porque lo fácil en este país es ser culé o convergente”.

Como sorpresa, desde Perico que Vola quisieron dar una alegría a un Rufián que todavía no era socio del Espanyol y fueron a las oficinas del club a sacarle el carnet. Cuando el político vio el vídeo bromeó preguntando si realmente le habían hecho socio del Espanyol o del Partido Popular.

Eso sí, ser del Espanyol no implica que no le pueda gustar Messi. “No soy católico y sin embargo me gusta la Capilla Sixtina”, comenta el político. Por quien no tiene tanta simpatía es por Gerard Piqué, quien le despierta sentimientos encontrados. “Tiene cosas positivas, como que de forma inequívoca fuera a votar el 1 de octubre y denunciara la situación. Pero es más culé que la Moreneta, y antiperico”.

Pero el momento culmen de la entrevista llegó cuando se le preguntó si firmaría la independencia de Cataluña a cambio de que el Espanyol permaneciese para siempre en Segunda División. “No. Y de hecho, eso está negociado con el Gobierno”, declaró Rufián jocosamente. Aunque sí que sería capaz de hacer cualquier cosa por su ídolo futbolístico, Raúl Tamudo. “Para mí, Tamudo es un héroe. Junto al Che Guevara y Son Goku son personas que se sacrificaron por la humanidad. Tamudo, desde Santa Coloma, compitió con Mijatovic, Raúl o Suker. Ser el chico de barrio que triunfa es muy de izquierdas”.