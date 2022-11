Rueda de prensa de Jorge Vilda tras publicar la convocatoria, de nuevo, sin ‘las 15’

Jorge Vilda, entrenador de la selección nacional femenina de fútbol, comparece este viernes ante los medios a las 12.00 para anunciar la convocatoria de jugadoras para los encuentros amistosos frente a Argentina, el 11 de noviembre en Melilla, y Japón, el 15 de noviembre en Sevilla.

El seleccionador ha contestado a los periodistas sobre si ha ha hablado con alguna de ‘las 15’: “No, no ha habido comunicación. Lo que tenemos es la constancia de que se han autoexcluido de la selección, de ser posiblemente convocadas y de momento no hemos recibido comunicación”.

Sobre el por qué no estaban convocadas Jenni e Irene no estaban en ese email y no están convocadas: “Tenemos comunicación con muchas de las jugadoras tanto de las que vienen como de las que no vienen, no de las 15 que se ha autoexcluido, pero sí, hay comunicación con distintas jugadoras”.

Vilda ha confirmado que ha felicitado a Alexia Putellas por el Balón de Oro: “La vuelvo a felicitar por el Balón de Oro, en su día le felicité y me contestó. Estamos deseando que se recupere y que tenga una pronta recuperación y que la volvamos a ver en los terrenos de juego”.

Respecto a cómo llevas las críticas en redes sociales tras la polémica con las 15, el madrileño se ha sincerado: “Al final consigo normalizarlo centrándome en el fútbol y en el equipo, sino sería imposible conseguir lo que conseguimos en la pasada concentración. Afecta en cuanto a la familia, no es una situación agradable, es una situación que me gustaría que fuera de otra manera. Sobre todo porque no se sabe lo que ha pasado y ante esas dudas es humano pensar en situaciones que nunca se han dado. Además, he animado a que salga cualquiera de las jugadoras a las que he entrenado durante los últimos 15 años si ha habido un trato que no sea impoluto, de respeto e impecable. Algún día se tendrá que aclarar todo, desde mi posición puedo decir es que estamos abiertos al diálogo estamos encantados a hablar y que para eso hay que dar el paso”.