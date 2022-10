Rudiger no sufre lesión ósea y no está descartado para el clásico

El central alemán Antonio Rudiger se sometió a unas pruebas que confirmaron que no sufre lesión ósea, tras el fuerte golpe sufrido ante el Shakhtar por el que le tuvieron que aplicar 20 puntos de sutura en la frente, y a la espera de crear una máscara para jugar con la zona protegida, no está de momento descartado para El Clásico del domingo.

You May Also Like