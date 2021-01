Rubiales se disculpa con el Real Madrid y reconoce el error en el partido contra el Athletic

“Yo no suelo hablar de estas cosas, pero es verdad que se tenía que haber emitido y que fue un fallo de realización . Cuando uno hace algo mal, hay que pedir disculpas. Ocultarlo es una tontería, me hubiera gustado que se viera en ese momento. Hay que ser autocríticos, analizar el error y mejorar “, añadió.

Con motivo de esta polémica, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales , encargado de la organización de la Supercopa, salió al paso para reconocer y disculparse por el error en la realización y la retransmisión de la jugada. “No se vio y fue un error que no se viera, se tenía que haber podido ver en directo. La parte positiva es que, tras revisarlo, parece que no es penalti”, comenzó diciendo Rubiales.

You May Also Like