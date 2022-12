Ruben Dias afirma que no hay un favorito entre Portugal y Suiza

El central destacó todas las líneas de Portugal, no sólo el ataque. “Tenemos calidad en todas las posiciones”, expuso el defensa, que afirmó que su equipo está “preparado” para el lanzamiento de penaltis si se diera el caso y advirtió de que no habrá que cometer “errores” en un partido tan decisivo, que, según él, se decidirá en los “detalles”. “Estamos listos”, enfatizó.

You May Also Like