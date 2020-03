Rubén Blades sobre COVID-19: ‘En este examen, nadie está ni estará solo’

Piensa en la gente que está sola, que no tiene las opciones y ventajas que ayudan a tener calma y a sentir optimismo. Pero en este examen, nadie esta ni estará solo. “Todos estamos en todas partes, somos manos y no dedos, unidos en las dificultades por el simple hecho de ser humanos, necesitando apoyo y la oportunidad de brindarlo, precisamente por ser humanos, sujetos a hacer cagadas y grandes hazañas, por ser humanos”, dijo.

Para Blades, esto no se va a ir de pronto. Esto pone a prueba al sistema y espíritu de todos. “Creo que al final, la vida continuará y seremos mejores por eso, por superar la dificultad. Armémonos de paciencia, entendamos que nada puede ser como antes en estos momentos, midamos nuestra comodidad en función de lo que tenemos, no lo que deseamos tener”, explicó.

