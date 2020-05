Rubén Blades siguió instrucciones en entierro de la suegra

Contó que en Brooklyn más de dos mil judíos ultra-ortodoxos desobedecieron las órdenes oficiales de evitar congregaciones de más de diez personas y de mantener una distancia de seis pies para asistir al entierro de uno de sus rabinos llamado Chaim Mertz. “Eso me parece una demostración de irresponsabilidad colosal, que ahora imagino no será sancionada enérgicamente, o criticada en voz alta para no dar pie a acusaciones de antisemitismo, o de intolerancia religiosa”, destacó en su diario.

El panameño está muy preocupado porque hace unos días salió a hacer unas cortas diligencias y le sorprendió la cantidad de personas en la calle sin mascarillas y actuando como si no estuviese pasando nada. “Incluso, me miraban como si el desubicado fuera yo”, dijo.

A Rubén Blades le preocupa que muchas personas no solo en Panamá, sino en el mundo no están siguiendo las instrucciones de las autoridades de salud. El salsero explicó que cuando enterró a su suegra, quien falleció hace semanas a causa del COVID-19 en Estados Unidos, todos obedecieron las instrucciones. “Éramos menos de diez personas y estuvimos a seis pies de distancia de cada uno”, explicó.

