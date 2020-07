Rubén Blades: ‘Sigo sin fiebre, tos, dolores…’

“Señor Presidente: no mire la vida a través de ojos ajenos. No deje que se le enfermen las ganas. No existen culebras vegetarianas, menos dentro del serpentario en el cual usted se mueve. A pesar de sus buenas intenciones, es imposible domesticar cucarachas. Desinfecte su entorno”, dijo.

El también abogado comentó que a pesar de haber comenzado con buen pie, el gobierno ha encontrado dificultades de tipo político, social y económico, que unidas han desviado la atención del Ejecutivo, impedido su concentración en alcanzar las metas originalmente deseadas y provocado dudas entre la población sobre la capacidad y eficiencia de la acción administrativa para responder a la pandemia. Esa impresión no solo se da en Panamá: es internacional. “Esta crisis demanda la participación de las mejores mentes nacionales, independientemente de su membresía política. Pero encontramos que algunos aprovechan la emergencia para satisfacer protagonismos que esperan transformar en futuros apoyos politiqueros, y otros se ven orientados en sus actos por consideraciones partidistas o de un egoísmo oportunista. La credibilidad en el presidente y en las instituciones públicas resulta esencial para la gobernabilidad y buena marcha del la nación. La sociedad panameña debe creer que existe un plan y una voluntad sólida para aplicarlo pero una creciente percepción sugiere que Cortizo no esta en control y que otros intereses determinan la ejecutoria del Ejecutivo”, aseguró.

En su ya conocido Diario de la Peste, el intérprete aseguró que sigue sin síntomas. “Sigo sin fiebre, tos, dolores, etc, a Dios Gracias. Espero que me pueda hacer mi examen la otra semana. La lista es larguísima y hay que esperar nuestro turno”.

