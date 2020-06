Rubén Blades se someterá a una prueba serológica para saber si es asintomático

Explicó también que no está saliendo de su casa a menos que sea necesario y cuando lo hace uso mascarilla, guantes y mantiene el distanciamiento social de más de seis pies entre otra persona y él. “Lo hago no solo por mí, también por cuidar la salud de otros. Háganlo ustedes también, por favor”, pidió.

“Como he opinado antes, creo que los exámenes serológicos se tienen que extender a toda la población, no solo a los que presentan los síntomas ya definidos para el COVID-19. Sigo convencido de que el número de infectados es hasta tres veces mayor que el reportado”, explicó el salsero panameño.

Rubén Blades pasó otro día más sin fiebre, tos o problemas respiratorios, “a Dios gracias”, dijo en su Diario de la Peste. Y a pesar de que no ha experimentado los síntomas del COVID-19, contactó a unos médicos que le recomendaron para someterse a una prueba que determine si tiene o no anticuerpos contra el coronavirus. ¡Santo!

