Rubén Blades: ‘No salgan si no es necesario’

“Una encuesta nacional indica que el 80.9% de la población considera que el panameño no es confiable. ¿Será que no entendemos que ese pensamiento a la vez los incluye a ellos mismos? Cómo vamos a creer en la gente si no empezamos por cambiar nosotros mismos?”, detalló.

Rubén Blades pide paciencia ante esta situación de pandemia. En su escrito del 3 de abril plasma su preocupación por la cantidad de infectados en Panamá y fallecidos, por lo que pide no salir si no es necesario. ¡Ya saben!

