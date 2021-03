Rubén Blades espera vacunarse este mes

Sí, aunque han bajado los casos nuevos con el proceso de vacunación en Panamá y en el mundo, no quiere decir que el COVID-19 se está yendo del todo. No debemos bajar la guardia, como dicen las autoridades de salud.

Para quienes se preguntan qué ha pasado con Rubén Blades, si se ha vacunado o no, pues él reside en Estados Unidos con su esposa Luba, pues les comento que anunció que espera vacunarse este mes. “Sigo bien de salud. Todavía no me he vacunado, pero espero hacerlo este mes, Dios mediante. Luba está bien, aún registra anticuerpos en cantidades importantes, pero todavía no se ha vacunado. Mi papá, Joseph y Olyvia, todos bien”, explicó.

Sobre el comportamiento del virus en Panamá opinó que hay un descenso en los números reportados de infectados y la transmisión del virus está por el 0,9; acercándonos más al 5% de positividad en el número registrado de exámenes. “Estas son buenas nuevas, pero no por eso debemos descuidarnos y desatender las indicaciones de nuestras autoridades de salud. Por favor, esto no termina aún, existen mutaciones que requieren de nuestra atención y todos tenemos que mantener la guardia arriba”, reiteró.

Blades destacó que puede cumplir con mis obligaciones y tener salud, al igual que su familia y seres queridos.

En el futuro me extenderé sobre el período de cuando fui candidato presidencial, será un libro aparte, en el cual incluiré memorándums y correspondencia interna que he guardado durante décadas.