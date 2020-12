Rubén Blades a los tercos: ‘Tratar de razonar con gente estúpida es inútil’

Rubén Blades siempre tiene comentarios muy atinados que se quedan en la mente de muchos. Esta vez hizo un llamado de atención para los que no hacen caso, para los “estúpidos”, para aquellos que creen que son inmortales e inmunes al virus COVID-19 y que juran que nunca les pasará nada a ellos ni a la familia que vive con ellos. A esos que hacen fiestas y “parking” y que por su culpa los casos suben, bueno, a esos, el intérprete de “Pedro Navaja” le dijo: “Mucha gente no actúa de manera responsable pudiendo hacerlo. La mayoría de los que no demuestran solidaridad con la salud ajena son los jóvenes. Esa actitud irresponsable se ve en todas partes. Imagino que se creen inmortales, o que están seguros de que ellos no serán agregados a los que han muerto…”, contó.

Y es que él piensa que “tratar de razonar con gente estúpida o con personas irresponsables, es tan inútil, como tratar de conversar con un borracho”, explicó. ¡Fuerte!

Destacó que de continuar el nivel de infecciones y hospitalizaciones actuales en Panamá, tendremos 3.500 muertos a principios de febrero 2021. “Aunque sea inútil decirlo, repito: por favor, atiendan las recomendaciones de los servicios médicos y del Gobierno”, dijo, así como recomendó evitar aglomeraciones, uso de mascarillas, lavarse las manos frecuentemente, mantener la distancia con otros cuando hablen. “Protejan su vida y también la ajena”, pidió.

Por otro lado, todos sus exámenes continúan siendo negativos y le da gracias a Dios porque los de su esposa Luba Mason también.

Blades, quien graba una serie de televisión en la ciudad de Texas y cumple con las medidas de bioseguridad, sigue esperando por la vacuna y rogando que esta pandemia cese de causar tanto dolor y problemas en el mundo.

“El mayor problema es el posible colapso por agobio al sistema hospitalario y crea una realidad difícil…”