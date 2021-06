Rozalén, desenjaulada, vuela en su regreso a los escenarios

María Rozalén, que consiguió hacerse con un Premio Goya en 2021 a Mejor Canción Original con el tema Que no, Que no –por la película La boda de Rosa, de Icíar Bollaín- ha encandilado con su magia a un diverso público que no entendía de género ni de edad y ha expresado que “no se creía que estara de vuelta” y que “echaba de menos” al público.

You May Also Like