Rozalén canta por primera vez ante el público ‘Y busqué’ en el Teatro Romano de Mérida

Como es habitual en sus últimos shows, el concierto de este sábado, 5 de septiembre, comenzó con unos versos en off del poeta uruguayo Mario Benedetti, No te salves, y con él arrancaban casi dos horas de emociones y alegría de vivir, en el que una Rozalén emocionada desde el minuto uno explicó, en varias ocasiones, su admiración por el monumento .

Aves enjauladas y Este tren, que además dará título al disco, fueron escritas y estrenadas durante el confinamiento ; mientras Que no, que no se dio a conocer el pasado 10 de julio y es la banda sonora de La Boda de Rosa última película de Icíar Bollaín, que se estrenó el 21 de agosto en el Festival de Málaga haciéndose con el Premio del Jurado y la biznaga a la mejor actriz de reparto.

Un tema que estrenó el pasado viernes en redes sociales y que junto a Aves enjauladas, Que no, que no y Este tren formarán parte de su cuarto disco, que publicará el próximo mes de octubre .

