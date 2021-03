Royal Caribbean retomará en junio viajes al Caribe

La industria de los cruceros ha comenzado a volver lentamente a los mares, pero la pandemia ha retrasado en reiteradas ocasiones un regreso más amplio. El crucero Quantum of the Seas, de Royal Caribbean, reanudó sus viajes el año pasado en Singapur, y la compañía anunció previamente viajes que partirán en mayo desde Israel para pasajeros completamente vacunados mayores de 16 años. El barco Celebrity Cruises de la compañía indicó ayer que comenzará a navegar desde St. Maarten en Junio.

La línea homónima de la compañía, Royal Caribbean, está programando cruceros de siete noches en el barco Adventure of the Seas, con salida desde Nassau y visitas a su isla privada CocoCay, así como a Gran Bahama y Cozumel, en México. La compañía exigirá que todos los pasajeros adultos estén vacunados. Los menores de 18 años deberán tener una prueba negativa.

