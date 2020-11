Royal Caribbean cancela todos sus cruceros para el 2020

La empresa de cruceros Royal Caribbean, anunció hoy que suspenderán todos sus viajes a nivel global hasta el 31 de diciembre de este año, lo que representa un impacto económico más grande para esta industria como consecuencia de la pandemia.

“Mientras continuamos priorizando la salud, seguridad y bienestar de nuestros invitados y equipo alrededor del mundo, y para asegurar que tenemos amplio tiempo en concentrarnos en nuestras iniciativas de regreso seguro, decidimos extender la suspensión de los viajes en nuestra flota global”, lee la comunicación escrita de la empresa.

Esta suspensión no incluye el crucero Quantum of the Seas que se espera vuelva a operar el 1 de enero del 2021.

Algunos barcos afectados son el Odyssey of the Seas que tenía viajes planeados desde el 5 de noviembre de este año, y el Liberty of the Seas que saldría de Galveston.

El Jewel of the Seas que salía desde esta misma ciudad el 14 de febrero también fue cancelado.

La decisión se tomó días después de que el CDC publicara una nueva guía para los viajes en crucero, en la que describen un largo camino por recorrer hasta que sea seguro desde la salubridad, estar en un crucero.

Se desconoce el futuro de estos viajes para el 2021 mientras continúe la pandemia.

