Roy Horn, del dúo Siegfried & Roy, muere por complicaciones de COVID-19

Las Vegas — Roy Horn del dúo Siegfried & Roy, cuyos extraordinarios trucos de magia asombraron a millones hasta que fue gravemente herido en 2003 por uno de sus famosos tigres blancos durante una presentación, ha fallecido. Tenía 75 años.

Horn murió el viernes por complicaciones del coronavirus en un hospital de Las Vegas, de acuerdo con un comunicado difundido por el publicista Dave Kirvin.

SIEGFRIED & ROY: The world-renowned performers discussed performing together for over 40 years, living with their iconic white tigers and lions and the 2003 incident in which Roy Horn’s tiger nearly killed him. @DebRobertsABC reports. https://t.co/5HcrYEvLO2 pic.twitter.com/aznzfjDKAR

— Nightline (@Nightline) September 30, 2019