Roux y Ábrego, en la batalla por atraer a convencionales de Cambio Democrático

Los convencionales también podrían solicitar una convención extraordinaria para cambiar la ruta del partido. En los últimos meses, Ábrego y Roux se han mantenido en la calle. Realizan reuniones, se toman fotos con convencionales y dirigentes de CD. En este contexto ya se han dado denuncias de falsos convencionales. Precisamente, el pasado viernes 14 de mayo, convencionales pertenecientes a la junta directiva distrital en el circuito 4-1, en David, denunciaron que algunas personas que apoyan a la diputada Ábrego se hacen pasar por convencionales de esa área cuando en realidad no lo son. En un video que circuló en redes, Fabio Jesús Franceshi Suárez, presidente de la junta distrital de David, acusó a dos personas. “Ninguno ha sido ni es convencional, por lo que no representan a ninguno”, se quejó.

