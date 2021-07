Rosendo Rivera exabogado de Martinelli retira acusación en el caso ‘pinchazos’

Este viernes, Rosendo Rivera, uno de los querellantes en el caso “pinchazos” retiró su acusación en el proceso que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014).

A través de una nota, Rivera informó a las juezas del Tribunal de Juicio (Iveth Francois Vega, presidenta; Jennifer Saavedra, relatora y Marysol Osorio, tercera juez) su decisión “irrevocable”, luego de que esta semana empezó un nuevo juicio en contra de Martinelli, por los delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, cometidos en su perjuicio.

“Hoy, dejo atrás un proceso al q le he dedicado casi 7 años, cierro ese capítulo. No es una explicación, ya q solo se las debo a mi familia y amigos, y ellos no me la han pedido. Con @rmartinelli he cerrado 5 procesos -en su contra y en mi contra-, sin politiquerías ni hipocresías”, compartió en sus redes sociales quien fuese representante legal del expresidente Martinelli.

Inicialmente, el proceso tenía seis querellantes, de los cuales tres habrían logrado acuerdos (Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga y Rubén Polanco), pero que con la retirada de Rivera solo se mantienen dos: Mitchell Doens y Balbina Herrera.