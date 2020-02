Rosendo Rivera advierte sobre otro intento para repatriar al testigo protegido del caso Martinelli

“Eso no lo dijo Rosendo Rivera sino Nito Cortizo, el 14 de agosto de 2019, a los medios de comunicación, que Pittí se quedaba allá, porque es un asunto de ley que él no iba a violar la ley”, recordó Rivera.

Rivera dice ahora que pareciera que Miranda no le hace caso a Cortizo o no toma su palabra con seriedad.

El abogado querellante recordó que el proceso seguido a Martinelli por presunto espionaje político y peculado no ha terminado aún, ya que aunque un tribunal de juicio lo declaró “no culpable” el pasado 9 de agosto, el veredicto fue recurrido ante la Corte Suprema de Justicia. Dicha instancia todavía no se ha pronunciado sobre los recursos, interpuestos tanto por el Ministerio Público como por el grupo de abogados querellantes.

