Rosario Arias de Galindo: por la democracia y la libertad de expresión

Este 27 de diciembre ha partido una mujer luchadora y franca, que jamás ocultó sus posiciones. Y que siempre predicó con el ejemplo. Una amiga con un amplio recurso argumental y para la cual ni la democracia ni la libertad de expresión son negociables. En más de una ocasión, preocupada por el acontecer político nacional, decía; me voy triste, porque pese a los sacrificios realizados muchas cosas no cambian. Hasta luego doña Mami. (JBV)

Nació el 4 de enero de 1920. La mañana de un martes de mayo de 2003 en que llegué a Editora Panamá América (EPASA) no imaginaba que sería ella la primera persona sobre la cual escribiría una biografía. En 2005, hablamos sobre esa posibilidad y se mostraba reticente tras tres intentos infructuosos. Así que, tras acordar encuentros vespertinos en la misma sede del diario, realizamos cuatro conversaciones sobre la muerte de su padre y de su hermano menor Antonio. De allí surgieron los dos primeros capítulos que integran El Camino Recorrido , su biografía. Los leyó con la misma serenidad con que me los narró, y tras constatar el contexto en que se produjeron ambos sucesos, los textos quedaron intactos tal cual aparecen en la obra.

