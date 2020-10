Rosalía y Pharrell Williams buscan impulsar a la mujer latina en la música

“Cuando la conocí me impresionó y lo primero que hice fue llamar a los ejecutivos de Sony Music para decirles que no la dejaran salir del edificio sin hablar con ella”, relata el estadounidense, conocido también por canciones como Blurred Lines, Safari y su colaboración con J Balvin.

Williams ha halagado a la artista española, que con el álbum El mal querer figuró en la lista de mejor discos de The New York Times en 2018. Dice que, además de poseer “una mente excepcional”, tiene una pasión “sin límites” por el trabajo.

Según ha comentado, esto no significa “que no esté agradecida por todo lo que está pasando en mi carrera y, sí, yo trabajo muchísimo, pero sé que hay muchas mujeres artistas que también trabajan mucho, pero que las cosas no se han alineado de la forma en la que ha pasado conmigo”.

