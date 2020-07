Rosalía se apunta a la estética noventera con dos ‘looks’ que te hacen cantar ‘Oops… I did it again’

Los años 90 han vuelto fuerte este año, y famosas como Dua Lipa, Rosalía o Hailey Baldwin son la prueba de ello. El tie-dye, las sandalias de tacón y tiras con la puntera cuadrada, el bucket hat, los labios perfilados, las trenzas étnicas, los labios en tonalidades marrones oscuras, las mechas marcadas y peinados recogidos dejando dos mechones finos en la parte delantera están a la orden del día.

Ahora, Rosalía nos ha vuelto a demostrar que esa época está más presente que nunca con los looks que nos hacen cantar Oops… I did it again de nuestra querida Britney Spears.

Uno de ellos es el famoso recogido de dos coletas altas con pompones que nos transporta hasta nuestra más tierna infancia, porque Rosalía también es una ’90 kid y la nostalgia puede más que nada.

La cantante también ha dividido su flequillo por la mitad, se ha hecho una mini trenza y ha dejado dos mechones sueltos para completar el look noventero.

El segundo ha apostado por un look más relajado con las coletas bajas con pompones amarillos, mechones sueltos y las míticas gafas diminutas y cuadradas en color negro mientras baila TKN, su single junto a Travis Scott.

Sin duda Rosalía busca la inspiración en las grandes divas de los 90, copiando a la perfección la estética de aquella época haciendo que parezca atemporal.