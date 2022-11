Rosalía reina en unos Los40 Music Awards muy diplomáticos

Los40 Music Awards volvieron al Wizink Center de Madrid con una gala de más de 4 horas que acogió momentos para el recuerdo como el sensual baile de Anitta frente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, y un palmarés diplomáticamente muy repartido que, aún así, coronó a Rosalía.

“Tardé 3 años en hacer Motomami y dudaba: ¿Habrá alguien listo para escucharlo? Vaya que sí. Gracias por estar ahí”, dijo la catalana al recoger uno de los principales galardones, el de mejor álbum nacional, al que más tarde sumó el de mejor gira, materializando así solo dos de sus siete candidaturas.

En parte ha sido porque Dani Fernández obtuvo el más destacado, el de mejor artista, mientras que Marc Seguí ha hecho suyo el de mejor videoclip por 360 por encima de Saoko y una emocionadísima Lola Índigo, el de mejor directo.





La cifra quedó maquillada a última hora al recibir de manos de Pedro Almodóvar una tercera distinción, un Golden Music Award honorífico. “Este camino tiene telita y, por eso, os dedico este premio a todos los artistas, los que quieren serlo y los que lo serán”, señaló al recogerlo.

En el reparto nacional, Ana Mena se llevó el premio de mejor canción por Música ligera, Aitana y Nicki Nicole otro por su colaboración en Formentera, Maikel Delacalle el de artista urbano, Leo Rizzi el de revelación y Chanel el del programa Del 40 al 1, el primer galardón que se lleva la tercera clasificada en Eurovisión 2022.

“Parece que fue ayer cuando Pereza recogió el premio revelación“, recordó un modesto Leiva al recoger otro de los Golden Music Awards. Menos contenido se mostró Dani Martín al presentarle: “Un genio en España que lleva 22 años haciendo su camino sin atajos y con canciones sin fecha de caducidad”.

No fue el único agraciado con esa distinción especial. “El mejor premio es el que está en los ojos de la gente”, reflexionaba Manuel Carrasco al recoger el suyo y recordar que, frente a lo que soñó antes de su salto a la popularidad, “todo es mucho más duro y bonito, más sacrificado y fugaz, todo es nada por momentos”.

David Guetta se corona; Styles, un solo premio

En el ámbito mundial, David Guetta se coronó por partida doble: por su colaboración con Ella Henderson en Crazy What Love Can Do y como artista dance.

No lo consiguió en la categoría de mejor artista ni en la de mejor videoclip, en las que se produjo la sorprendente victoria de la estadounidense Ava Max con Maybe You’re The Problem incluso sobre Harry Styles y su As It Was.

El británico, que partía como uno de los favoritos, se quedó hasta sin el de mejor canción, que se fue a manos de Imagine Dragons por Enemy, y ha tenido que conformarse en este reparto generalizado con el de mejor álbum por Harry’s House.

En el ámbito global además fueron distinguidos Yungblud como revelación y Dua Lipa por la calidad de su directo.





“Esto apenas comienza”, descató Juanes al recoger otro Golden Music Award, este en el ámbito latino en el que Anitta cosechó el galardón de mejor artista y Sebastián Yatra el de mejor disco por Dharma frente a Un verano sin ti de Bad Bunny, entre otros.

Más suspicacias generó el premio a La bachata de Manuel Turizo a mejor canción o el de París de Duki y Morat a mejor colaboración, ambos frente al Bizarrap Music Sessions vol 52 de Bizarrap y Quevedo pese a que este se coronó con número 1 global en Spotify, toda una proeza. El argentino sí se ha llevado el de mejor productor o artista dance.

Otros premiados de este ámbito latino fueron María Becerra (mejor directo), Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro (mejor videoclip), Camilo (gira) y Tiago Pzk (revelación).

Inesperado fue el galardón concedido a Almodóvar, un Golden Music Award por “revolucionar la cultura” y llevar su gusto por la música en todas sus películas por el mundo.

“Es de esas noches que le rejuvenecen a uno”, aseguró el manchego, antes de subrayar su apuesta permanente por la diversidad de género y por la libertad en sus personajes e invitar a la joven audiencia de Los40 a vivir la experiencia del cine en las salas y no tanto en sus cuartos.