Rosalía para su último concierto por el desmayo de un fan: “Estoy pendiente de vosotros”

Finalmente y tras aconsejar a sus seguidores que le avisen siempre de esas cosas, el fan se encontró bien gracias a los cuidados que recibió. Más tarde, publicó en Twitter: “Literalmente he parado el concierto de Rosalía porque he convulsionado, aún así gracias por haber bajado y haberte preocupado por lo que ha pasado , mil gracias siempre”.

