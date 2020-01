Rosalía, J Balvin, Daddy Yankee y Ozuna, entre los favoritos de Obama en 2019

Además de la cinta de Guerra y Gallego, otras de las películas favoritas de Obama este año son “Amazing Grace”, “Apollo 11”, “Ash is Purest White”, “Atlantics”, “Booksmart”, “Diane”, “The Farewell”, “Ford v Ferrari” , “The Irishman”, “Just Mercy”, “The Last Black Man in San Francisco”, “Little Women”, “Marriage Story”, “Parasite”, “The Souvenir” y “Transit”.

Otras de las canciones mencionadas por Obama son “Mood 4 Eva”, de Beyoncé; “Juice”, de Lizzo; “Go”, de The Black Keys; “The London”, de Young Thug en colaboración con Travis Scott y J Cole ; “Hello Sunshine”, de Bruce Springsteen, e “In my room”, de Frank Ocean.

