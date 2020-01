Rosalía actuará en la gala de los Premios Grammy 2020

Rosalía ha anunciado a través de sus redes sociales que actuará en la gala de la 62ª edición de los Premios Grammy, que tendrá lugar el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

“Estaré actuando en la gala!!”, ha escrito la intérprete de ‘Malamente’ en su Twitter. Se da la circunstancia de que, en esta gala, Rosalía optará a un premio en la categoría de Mejor Artista Novel, candidatura que se suma a la de Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo por ‘El mal querer’.

Entre sus competidores, en la categoría de Mejor Artista Novel estarán Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola.

Lizzo es la artista máxima favorita para esta edición, al acumular un total de ocho nominaciones, incluyendo las tres más importantes: Grabación del Año (‘Truth Hurts’), Álbum del Año (‘Cuz I Love You’), Canción del Año (‘Truth Hurts’) y Mejor Artista Novel.

Siguen de cerca a Lizzo dos nombres, Billie Eilish y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno. La primera está presente también en las categorías principales: Grabación del Año (‘Bad Guy’), Álbum del Año (‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’), Canción del Año (‘Bad Guy’) y Mejor Nuevo Artista. Bien posicionada está también Ariana Grande, que opta a cinco premios.

La edición 62 de los Premios Grammy tendrá lugar el 26 de enero de 2020 en el Staples Center de Los Ángeles y contará con Alicia Keys como anfitriona por segundo año consecutivo. Podrá verse en directo a través de la CBS.