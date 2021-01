Rosa Iveth Montezuma quiere que encuentren la paz que da Dios

Rosa Iveth Motezuma también se tomó un momento para agradecerle a Dios y a todas las personas que en el 2020 estuvieron a su lado, siendo parte de su vida y de algunos momentos especiales.

La exmiss envió un mensaje lleno de positivismo para empezar el 2021 con las mejores vibras.

“Tú que has sido valiente, te has esforzado, has resistido, has dado la milla extra, has estado aquí y perteneces a esta hermosa comunidad, te felicito y celebro contigo un nuevo año, te agradezco por el cariño y apoyo en todo momento”. Y como buena creyente, también le pide a Dios por la salud de todos sus seguidores.

“Pido a Dios por ti, tu familia, tus amigos, tu salud, tu vida, bienestar y felicidad, que te proteja y guíe cada uno de tus pasos que todo lo bueno llegue a tu vida, porque te lo mereces y eres especial, desde lo más profundo de mi corazón te abrazo y te agradezco”. Durante este año, estuvo repartiendo ayuda, especialmente a niños de escasos recursos.

Mi deseo es que todos encontremos la tranquilidad y felicidad que solo Dios nos da.

‘Este proyecto “Ellos nos necesitan” me ha enseñado tanto’, escribió en su cuenta de Instagram.