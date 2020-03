Rosa Iveth Montezuma: ‘Es momento para acercarnos más a Dios’

El ser humano siempre se anda quejando de que no tiene tiempo para hacer nada, bueno, ante la campaña de #quedateentucasa para evitar la propogaciòn del coronavirus, Rosa Iveth Montezuma asegura que este es el momento perfecto para hacer todo lo que no se puede cotidianamente, sobre todo, para acercarnos a Dios.

Las redes sociales estàn inundadas de la campaña, ya varios famosos como los hermanos Sandoval han hecho hasta bailes virtuales para entretener a la gente y que no salga de casa, pero la exmiss tiene otros consejos.

MUJER, permítete amar, reír, llorar, luchar, soñar, querer, cumplir, adquirir, ir, venir, hablar, trabajar, volar y todo, todo lo que tu mente pueda imaginar aún más allá de lo inimaginable porque tú PUEDES. Hoy es un día en que recordamos porqué estamos aquí y a las que lucharon antes que nosotras, porque no somos frágiles, somos sensibles, no somos el sexo débil, somos guerreras con amor, y para esto no necesitamos tener poder sobre los hombres sino tener más poder sobre nosotras mismas, aprender a respetarnos y amarnos una a la otra, crecer juntas y aplaudir el logro de aquella que da un paso adelante, sin envidia, sin odio, porque somos MUJERES, ahí el resto del mundo se dará cuenta de lo que somos, de lo que valemos y nos respetarán, acabará la violencia de género, el femicidio, las violaciones y nadie pero NADIE en lo absoluto nos podrá callar Una publicación compartida por Rosa Iveth (@rosaivethm) el8 de Mar de 2020 a las 1:15 PDT

El compromiso es de todos

Ahora que estamos en casa tenemos tiempo para TODO ¿no es eso lo que siempre hemos querido? Es momento para despertarnos tarde, hacer ejercicios, leer un libro, organizar nuestras ideas y proyectos, pasar tiempo en familia, buscar tutoriales en YouTube de algo nuevo para aprender, hacer manualidades, escribir una historia, leer la Biblia, orar, acercarnos más a Dios, limpiar la casa, jugar más con tu mascota, tiempo para ti para pintarte las uñas, hacer mascarillas caseras y mil cosas más que podemos hacer para entretenernos, tomar estas medidas con una actitud positiva, no salir de casa sin necesidad urgente, no estamos de vacaciones, así nos cuidamos y colaboramos con el país, es un compromiso de todos, por mi parte #mequedoencasa me despojo un poco de las redes sociales, tomó las precauciones y hago todo lo que ya les he mencionado en este escrito, manos a la obra”, asegurò.

