Rosa Iveth Montezuma dona su larga cabellera para la lucha contra el cáncer

“Siempre he creído en que debo hacer algo por los demás porque Dios hace todos los días por mí. Hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad, una etapa difícil para todo aquel que lo vive sin distinción de raza, edad o género. Hoy quiero compartir un pedazo de mi con alguien que sé que lo necesita mucho más que yo, no será mucho, pero para mí tiene un gran significado y es muy especial, si tengo la oportunidad de poseerlo y cuidarlo, aquella personita lo amará y será muy feliz, que dicha siento, y mi corazón se llena de emoción. Estén atentos porque más adelante les contaré cómo es el proceso de donación. En manos de los expertos @celisroas @madera.negra.studio gracias por siempre estar”.

