Rosa Iveth Montezuma ayudó a niños en Colón

Para los que no saben, hace algunos días celebró su cumpleaños #27 y está muy agradecida con Dios y la vida por tenerla con salud. “no tengo más que gratitud a Dios por sostenerme hasta hoy, a mi familia que siempre y aún en la distancia están para mí, a todas las personas que forman esta gran familia en Instagram por todo su amor y cariño, los que me enviaron sus buenos deseos y los regalitos, lo he pasado feliz”, posteó.

You May Also Like